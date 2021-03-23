Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Посадки на Марс космических кораблей Starship американской компании SpaceX станут реальностью уже в ближайшие несколько лет, написал глава компании Илон Маск в своем Twitter.

«SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс задолго до 2030 года», — написал Маск.

Он уточнил, что главная проблема заключается не в доставке людей на красную планету, а в создании на ней «самодостаточной базы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявил, что хочет потратить около половины заработанных денег на создание колонии на Марсе. Для решения этой задачи созданная Маском компания SpaceX занимается разработкой корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя FalconHeavy. В SpaceX планируют использовать эту ракету для организации миссий на Марс.

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