Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону началась работа над проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания больницы со 140-летней историей. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 23 марта.

«Больница, открытая в 1881 году, состоит из поликлинического отделения и стационара. Мы впервые за всю историю больницы проведём комплексный капитальный ремонт всех зданий. <…> В декабре 2020 года депутатами гордумы выделено 11 млн рублей. Нами проведены торги и определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации, которая будет готова в ноябре 2021 года», — разъяснил градоначальник.

Здание поликлиники является объектом культурного наследия, в связи с чем ремонтные работы будут проведены с учётом его статуса. Лечебное учреждение не только преобразят, но и оснастят по последнему слову техники.