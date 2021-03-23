Челябинск, , 15:25 — REGNUM В Челябинске директор одного из ООО стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его завели после ревизии, которую провела областная Контрольно-счётная палата, сообщили журналистам в структуре.

Следователи считают, что этот гражданин арендовал участок земли с помощью подложных документов. А затем он выкупил землю на льготных условиях, не имея для того оснований.

Следователи считают, что муниципалитету был причинён ущерб на сумму почти в 115 млн рублей. Сотрудники ФСБ осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.