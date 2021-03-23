Киев, , 15:29 — REGNUM Прибыль банковской системы Украины с начала 2021 года составила 6,5 млрд гривен, что более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прибыль банковской системы Украины за январь-февраль 2021 года составила почти 6,5 млрд грн, что более чем вдвое меньше, чем за соответствующий период прошлого года», — сказано в сообщении.

По словам чиновника, такой результат обусловлен кризисом экономики, вызванным пандемией SARS-CoV-2, отрицательной переоценкой стоимости облигаций внутреннего госзайма и снижением ставок по основным банковским операциям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что за последние два года банк вложил в Украину 2 млрд евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЕБРР рассказала об инвестициях в экономику Украины