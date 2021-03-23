Волгоград, , 15:25 — REGNUM Права управления 88 многоквартирными домами лишили ООО «Эксплутационный участок-67» в Красноармейском районе Волгограда. Управляющая компания игнорировала свои обязательства и уклонялась от проверок, сообщили 23 марта в пресс-службе инспекции Госжилнадзора региона.

Нерадивых коммунальщиков неоднократно привлекали к административной ответственности. С 2019 года в отношении УК было проведено порядка 30 проверок соблюдения обязательных требований. Основные нарушения касались содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также качества предоставления коммунальных услуг. За многочисленные нарушения лицензионных требований юридическое лицо оштрафовали на общую сумму 375 тысяч рублей. Новую УК для 88 домов определят по итогам общего собрания собственников, которое обязано провести администрация Красноармейского района Волгограда.

В 2020 году за допущенные нарушения лицензионных требований из регионального реестра лицензий исключены 448 многоквартирных домов, с начала 2021 года — ещё 95 зданий.