Вашингтон, , 15:22 — REGNUM ВМС США собираются оснастить гиперзвуковыми ракетами новейшие эсминцы класса Zumwalt («Зумволт»). Об этом 23 марта сообщает специализированный интернет-портал Military & Aerospace Electronics со ссылкой на представителей одного из управлений министерства ВМС под названием Программы стратегических систем.

Уточняется, что управление разослало военным подрядчикам уведомление с предложением до 5 апреля представить предложения о том, «как интегрировать еще находящееся в разработке гиперзвуковое оружие с бортовыми системами трех эсминцев класса Zumwalt».

"Размещение гиперзвукового оружия на этих трех эсминцах должно стать частью проекта ВМС, обеспечивающего возможность нанесения ударов по целям по всему миру в течение менее одного часа. Для таких ударов предполагается использовать гиперзвуковые ракеты, способные лететь со скоростью, превышающей в пять раз скорость звука», — говорится в сообщении.

Отметим, на данный момент в составе ВМС США есть два эсминца класса Zumwalt, третий корабль данного класса в настоящее время дооборудуется и предполагается, что он вступит в строй в текущем году. При этом сначала Пентагон планировал построить 28 таких эсминцев-невидимок, однако из-за бюджетных ограничений и высокой стоимости экспериментальных технологий, заложенных в конструкцию корабля, в проект были внесены коррективы. Поэтому вначале число эсминцев сократили до семи, а затем — до трех.