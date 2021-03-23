Москва, 23 марта, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Glenn Carstens-Peters За компьютером

Перечень таких ресурсов установит правительство РФ, следует из документа. Определен 371 сайт, отметил замглавы Минцифры Олег Пак.

При этом технические показатели и иные условия предоставления доступа будут установлены «правилами оказания услуг связи».

«Примерно 30% от общего трафика идет в адрес социально значимых отечественных ресурсов», — рассказал о ходе эксперимента в ряде регионов Пак.

Комитет Госдумы по информполитике настаивает на доработке законопроекта ко второму чтению. Так, депутаты полагают целесообразным раскрыть в проекте федерального закона содержание термина «отечественные социально значимые сайты», определив именно на законодательном уровне, а не в подзаконном акте содержание общих требований к таким сайтам и их владельцам. В частности, необходима правовая проработка вопросов ограничения иностранного участия для владельцев таких сайтов. Следует также определить в законопроекте критерии отнесения сайтов к отечественным социально значимым сайтам и иные требования к ним.

Кроме того, поскольку самый большой объем потребляемого трафика в интернете составляет видеоконтент, который и определяет основную нагрузку на сетевую инфраструктуру, парламентариям представляется актуальной выработка консолидированной позиции с участием уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об определении типа безвозмездно предоставляемого контента.

Одновременно предлагается рассмотреть вопрос о нормативном придании наивысшего приоритета доступа граждан к порталам государственных и муниципальных услуг, официальным сайтам органов государственной власти, организациям здравоохранения, образования и социальной защиты.