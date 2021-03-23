Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи указал на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может оказаться «довольно эффективной», сообщает 22 марта New York Post.

Энтони Фаучи White House

«Я просмотрел некоторые отчеты. Выглядит неплохо», —заявил Фаучи в радиошоу Хью Хьюитта.

В феврале исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet, показало, что «Спутник V» эффективен примерно на 91% и, по-видимому, предотвращает серьезные случаи заражения. Опасения по поводу безопасности двухдозовой прививки возникли после того, как Россия одобрила этот укол в августе 2020 года, опередив своих западных конкурентов и до начала крупномасштабных клинических испытаний.

В то время президент Владимир Путин подчеркнул, что одной из его дочерей была сделана вакцинация именно этим препаратом. Первоначально Фаучи был скептически настроен по отношению к препарату. Более того, в январе Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что его Управление по глобальным вопросам пыталось убедить Бразилию не допустить «Спутник V», обвинив Москву в стремлении расширить свое влияние в Северной и Южной Америке в «ущерб безопасности США».