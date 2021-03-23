«Выглядит неплохо» — Фаучи изменил свое мнение о «Спутнике V»
Вашингтон, 23 марта, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи указал на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может оказаться «довольно эффективной», сообщает 22 марта New York Post.
В феврале исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet, показало, что «Спутник V» эффективен примерно на 91% и, по-видимому, предотвращает серьезные случаи заражения. Опасения по поводу безопасности двухдозовой прививки возникли после того, как Россия одобрила этот укол в августе 2020 года, опередив своих западных конкурентов и до начала крупномасштабных клинических испытаний.
В то время президент Владимир Путин подчеркнул, что одной из его дочерей была сделана вакцинация именно этим препаратом. Первоначально Фаучи был скептически настроен по отношению к препарату. Более того, в январе Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что его Управление по глобальным вопросам пыталось убедить Бразилию не допустить «Спутник V», обвинив Москву в стремлении расширить свое влияние в Северной и Южной Америке в «ущерб безопасности США».