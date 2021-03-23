Ульяновск, , 15:19 — REGNUM Ульяновская область начнёт реализовывать новые практики Агентства стратегических инициатив (АСИ) в социальной сфере. Соответствующие договорённости достигнуты на рабочей встрече губернатора региона Сергея Морозова с директором АСИ Светланой Чупшевой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя Ульяновской области.

Регион сотрудничает с АСИ с 2011 года. Стороны планируют реализовать новое направление и «обновить векторы совместной работы». По словам губернатора, были обсуждён проект национальной социальной инициативы (НСИ), в реализацию которого готова включиться Ульяновская область и тиражировать наработанный опыт пилотных регионов.

«Для нас крайне важно как можно быстрее апробировать новые практики АСИ в социальной сфере. Реализация проекта НСИ поможет нам повысить доступность учреждений соцсферы для людей и получения соцуслуг в регионе, исключив сложности и бюрократические проволочки. Всё должно быть в интересах человека», — подчеркнул Сергей Морозов.

Губернатор также обратил внимание на то, что бюджет региона имеет социальную направленность, в нём учитываются потребности жителей — в частности, реализуются проекты поддержки местных инициатив, за шесть лет воплощено 400 «народных предложений». Вопросы усиления социальной поддержки были рассмотрены на форуме «Справедливость глазами людей».

В рамках встречи были подняты вопросы сотрудничества по улучшению делового и инвестиционного климата, кадровой подготовки. Также совместно с АСИ планируется разработать KPI, который позволит рассчитать общественно значимый результат взаимодействия с агентством.

Сергей Морозов предложил к тираживанию опыт Ульяновской области по проведению летней оздоровительной кампании.

Напомним, с 2013 года Ульяновская область являлась «пилотом» АСИ по апробации модельной программы развития системы детского отдыха, включающей различные формы поддержки негосударственного сектора, взаимодействия государства, бизнеса и общества.