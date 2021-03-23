Москва, , 15:21 — REGNUM Китайская компания FAW представит летом 2021 года в России новый кроссовер Bestune T77. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на данный момент FAW завершает в России процесс сертификации новой модели.

Габариты нового кроссовера Bestune T77 будут составлять 4525×1845×1615 мм. Размер колёсной базы модели равен 2700 мм.

В оснащение новинки входит турбомотор объёмом 1,5 л производительностью 169 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у модели передний.

Напомним, всего на российском авторынке представлены две модели Bestune — кроссоверы Х40 и Х80.

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