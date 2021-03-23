Москва, , 15:19 — REGNUM Власти Шри-Ланки смягчило условия въезда в страну для иностранных туристов, но не для всех, а только для вакцинированных от коронавируса. Они должны предоставить сертификат на английском языке, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом привитых туристов доставят в карантинную гостиницу для прохождения ПЦР-теста на COVID-19 в течение 24 часов. Если тест будет отрицательным, иностранцы могут покинуть обсерватор и отправится в отель самостоятельно.

Через семь дней туристам предстоит пройти еще один ПЦР-тест на коронавирус за свой счет ($40). Для непривитых туристов действуют прежние ограничительные меры, в частности, карантин в спецотелях обязателен.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой.

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