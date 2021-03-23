Петрозаводск, , 15:37 — REGNUM Власти Республики Карелия планируют создать систему загрузки Беломорско-Балтийского канала, чтобы сократить путь в сторону Балтийского, Волго-Каспийского регионов, сообщил 23 марта глава Карелии Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас этот канал используется очень мало, поэтому региональные власти надеются, что в рамках взаимодействия с федеральными министерством транспорта, министерством экономики, с учетом развития Северного морского пути, удастся обеспечить Беломорканалу вторую жизнь.

«Он в значительной степени сокращает путь в сторону Балтийского, Волго-Каспийского региона и далее на юг», — подчеркнул Парфенчиков.

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