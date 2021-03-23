Джакарта, , 15:18 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что на неделе число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2,3%, сообщает Kompas.

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«Впервые после четырех недель снижения этот показатель увеличился», — заявил Вику Адисасмито 23 марта 2021 года.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в трёх провинциях Индонезии, а именно в Джакарте, Бантене и Центральной Яве.

«На неделе число случаев смерти от COVID-19 увеличились на 5,45%», — отметил Вику Адисасмито.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 5297 случаев заражения коронавирусом.

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