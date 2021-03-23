Новороссийск, Краснодарский край, 23 марта, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в селе Мысхако Новороссийска из-за обнаружения авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны 22 марта. Постановление о введении режима ЧС подписал глава города Игорь Дяченко.

15.mchs.gov.ru Авиабомба

Режим чрезвычайной ситуации на данной территории действует с 10:00 22 марта, администрации Южного района Новороссийска поручено в случае необходимости оповестить и провести эвакуацию населения. В документе уточняется, что снаряд был обнаружен «за памятником «Рубеж» вверх по бетонной дороге, потом по бездорожью за виноградниками», пишет «Коммерсантъ-Кубань».

В ноябре 2020 года в Новороссийске уже вводился режим ЧС после обнаружения 250-килограммовой авиабомбы времён Великой Отечественной войны.