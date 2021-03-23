Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM Десять авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в Нур-Султане из-за метели. Информация представлена на онлайн-табло международного аэропорта.

По состоянию на 15:00 задерживается девять рейсов на прибытие и один рейс — на вылет. Некоторые рейсы вернутся в Нур-Султан лишь через 5−6 часов после запланированного времени.

Авиарейсы Чимкент — Нур-Султан и Кустанай — Нур-Султан отправлены на запасной аэродром в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Нур-Султане наблюдается снегопад и метель, порывы ветра достигают 20 метров в секунду, температура воздуха — 0−2 градуса ниже ноля.

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