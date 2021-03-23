Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Министру здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе 23 марта сделали прививку от COVID-19 препаратом AstraZenecа в присутствии представителей СМИ. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

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По информации журналистов, глава минздрава проходила вакцинацию в медицинском центре в Сачхере (Имеретия), где ранее работала директором.

«Вчера слышались упрёки в связи с клиникой Сачхере и медперсоналом, что они отказываются от вакцинации. Я, конечно, чувствую ответственность перед клиникой, директором которой была в течение нескольких лет», — сказала Тикарадзе.

Ранее перед телекамерами прививку от COVID-19 сделали президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Стоит отметить, что 16 марта Тикарадзе заявила, что пока не будет делать прививку от COVID-19, так как уступает право на неё врачам, которые работают в «красных зонах». Между тем, из 54 тыс. медицинских работников, которых включили в первую очередь плана вакцинации только около 10% согласились сделать прививку.

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