Кемерово, , 15:14 — REGNUM Власти и оперативные службы Кемерова готовятся к весеннему паводку. Так, на базе Кемеровской службы спасения сегодня, 23 марта, состоялся смотр сил и средств, которые будут задействованы при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова на территории города составляет 63 см, (+14 см. от нормы), запас воды в снежном покрове — 151 мм (117% от нормы), толщина льда — 56 см (в 2020 году — 27 см.).

В городе организованы десять пунктов для временного размещения населения и два места для нахождения домашнего скота. Подготовлено 113 человек личного состава, 13 единиц автомобильной, девять единиц инженерной техники, семь единиц плавсредств. Для контроля за уровнем рек Томь и Большая Камышная установлены комплексы видеонаблюдения с выводом в ЕДДС города Кемерово.

Уточняется, что при неблагоприятных погодных условиях в период весеннего половодья на территории города возможно подтопление 137 домовладений, в которых проживает 378 человек.