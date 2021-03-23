Киев, , 15:12 — REGNUM Прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% остаётся в силе, несмотря на третью волну коронавируса и введение во многих регионах страны режима локдауна, заявил 23 марта министр экономики страны Игорь Петрашко.

Чиновник не уточнил, на чем основано сохранение прогноза.

Петрашко напомнил, что по уточненным данным госстата, падение ВВП Украины за 2020 год оказалось на уровне 4,0%, что оказалось несколько лучше оценок минэкономики, которые предсказывали падение ВВП на 4,2%-4,8%. Министр заявил, что поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос.

«Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5 тыс. грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%», — говорится в заявлении.

Чиновник считает, что Украина «достойно» выдержала вызовы пандемии COVID-19, прошла пик падения и в настоящий момент перешла к постепенному возобновлению производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в «красную» зону карантина, предполагающего максимальные ограничения, входят Киев и еще 8 областей страны Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В Киеве власти объявили локдаун до 9 апреля.