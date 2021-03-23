Краснодар, , 15:11 — REGNUM В Краснодарском крае при проведении работ по демонтажу перевернулся автокран, водитель оказался под машиной. Следственные органы начали проверку по факту ЧП, сообщили 23 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в станице Стародеревянковской Каневского района днём 23 марта. Предварительно установлено, что на земельном участке на улице Красной производился демонтаж бетонной конструкции. Во время производства работ по разборке бетонной опоры автокран опрокинулся, находившийся в кабине водитель оказался под многотонной машиной.

На месте работают следователи. Совместно с сотрудниками МЧС России принимаются меры к извлечению мужчины из-под обрушившейся конструкции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.