Киров, Калужская область, 23 марта, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Правительство Калужской области выразило соболезнования родственникам военных лётчиков, погибших 23 марта на авиабазе дальних ракетоносцев-бомбардировщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте».Авиабаза На авиабазе дальних ракетоносцев-бомбардировщиков

По предварительной информации, причиной происшествия на военном аэродроме Шайковка в Кировском районе Калужской области стало нештатное срабатывание системы катапультирования при запуске двигателей самолёта Ту-22М3. Из-за недостаточно большой высоты парашюты не успели раскрыться, и летчики получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из погибших был командиром авиационного полка, который находился в составе экипажа на месте инструктора.

По информации Минобороны России, на военный аэродром Шайковка направлена комиссия, которая проведёт техническое обследование самолета и установит причины чрезвычайного происшествия.