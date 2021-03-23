Ярославль, , 15:08 — REGNUM В первые два месяца 2021 года в Ярославской области было зарегистрировано 136 ДТП, причинами которых стали недостатки в содержании улично-дорожной сети. В результате данных аварий 7 человек погибли и 169 получили ранения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

ДТП в Ярославле Yarnews.net

Статистика приводится начальником УМВД по Ярославской области Андреем Липилиным в ответ на запрос депутата Ярославской областной думы Эльхана Мардалиева. Наиболее сложной признана ситуация в Ярославле. В 2021 году в областном центре зарегистрировано 458 ДТП, к которым привели в том числе и недостатки в зимнем содержании улично-дорожной сети. В этих авариях 1 человек погиб и 94 получили ранения.

В 2020 году около 40 процентов дорожно-транспортных происшествий в регионе было связано с состоянием дорожного полотна и его плохим содержанием. В таких ДТП погибло 66 человек, 819 получили ранения. По фактам нарушений правил содержания улично-дорожной сети возбуждено 1 637 дел об административных правонарушениях, в том числе 1008 в отношении юридических лиц. В целях устранения нарушений сотрудники ГИБДД выдали 1675 предписаний, в адрес владельцев автодорог (улиц) внесено 598 представлений.

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