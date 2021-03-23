Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM Ростовские следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников, переселивших людей в ветхий «Дом актёра». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 23 марта.

В строении длительное время ремонт не проводился. Находиться в жилых помещениях опасно, считают люди. При этом городские власти обещали переселить их в эти квартиры временно.

В ходе расследования уголовного дела следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают причастных к совершению преступления. Следователи намерены также восстановить нарушенные права граждан.

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