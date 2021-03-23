Петрозаводск, , 15:22 — REGNUM Власти Карелии получили почти 100 заявок за «арктический гектар», сообщил 23 марта глава региона Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Парфенчикова, среди заявителей есть не только местные жители, а также представители Петербурга и Ленобласти и Дальнего Востока. Часть из них хочет заниматься сельским хозяйством в Карелии, еще одна часть — строительством индивидуального жилья, а также туристической и охотоведческой отраслями.

«Сейчас уже 98 заявок на «арктический гектар» мы получили. Половина из них — это желающие заняться индивидуальным жилищным строительством, а половина заявок от тех, кто хочет развивать сельское хозяйство», — уточнил глава Карелии.

Рассмотрение заявок запланировано на конце лета 2021 года.

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