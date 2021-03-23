Москва, 23 марта, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий трудовых мигрантов сдавать биометрию и проходить медосмотр, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Отпечатки пальцев

Изменения обеспечивают однократное прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан (на отсутствие заболеваний наркоманией, заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих), прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории России более 90 дней суммарно в течение календарного года.

Устанавливается, что срок временного пребывания трудового мигранта из ЕАЭС определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия.

При этом в случае заключения трудовым мигрантом таких договоров на неопределенный срок, срок временного пребывания трудового мигранта в России продлевается на срок до одного года с даты въезда, который может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления.

Предлагается также установить возможность продления срока временного пребывания в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан, в том числе иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем получения визы, и являющимся членами семьи гражданина Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно. От прохождения этих процедур предлагается освободить отдельные категории иностранных граждан, в том числе являющихся недееспособными или ограниченными в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, достигших возраста шестидесяти лет.

Кроме того, законопроект предполагает возможность выдворения заболевших COVID-19 мигрантов из России. Такая мера представляется первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину («Единая Россия») избыточной.