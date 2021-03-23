Париж, , 15:09 — REGNUM Причины смерти 24-летнего студента, которая произошла спустя несколько дней после того, как учащийся прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, расследуют медицинские власти Франции. Об этом 23 марта сообщает национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM).

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«В рамках нашего углубленного наблюдения за тромбоэмболическими проблемами мы получили сообщения о случае смерти 24-летнего молодого человека через несколько дней после прививки вакциной AstraZeneca … Этот случай стал предметом тщательного клинического расследования со стороны региональных центров фармаконадзора», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время отсутствуют основания для того, чтобы связывать данный летальный исход с препаратом AstraZeneca.

При этом, по данным местной газеты Sud Ouest, речь идет о студенте-медике из Нанта, который прошел вакцинацию 8 марта и спустя десять дней скончался у себя дома. Подчёркивается, что у умершего учащегося вуза не было проблем со здоровьем и он занимался спортом.

Вместе с тем, добавляется, что в результате вскрытия тела, которое было проведено по поручению прокуратуры Нанта, стало известно, что причиной смерти молодого человека стало вызванное тромбом внутреннее кровоизлияние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» во Франции может быть начато после того, как данный препарат пройдет апробацию в Европейском агентстве лекарственных средств.