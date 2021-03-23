Москва, 23 марта 2021, 15:05 — REGNUM Российская певица Юлианна Караулова ждёт ребёнка. Об этом она сообщила 23 марта в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CMwkWDiHWIQ/
Для Юлианны это будет первый ребёнок. Девушку уже успели поздравить певицы Рита Дакота, Виктория Дайнеко и Elvira T.
ИА REGNUM напоминает, что Юлианна Караулова состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Чёрным. Пара познакомилась в 2004 году на съемках проекта «Фабрика звёзд-5».
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