Москва, , 15:05 — REGNUM Российская певица Юлианна Караулова ждёт ребёнка. Об этом она сообщила 23 марта в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CMwkWDiHWIQ/

Для Юлианны это будет первый ребёнок. Девушку уже успели поздравить певицы Рита Дакота, Виктория Дайнеко и Elvira T.

ИА REGNUM напоминает, что Юлианна Караулова состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Чёрным. Пара познакомилась в 2004 году на съемках проекта «Фабрика звёзд-5».

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