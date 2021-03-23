Москва, , 15:04 — REGNUM Право на зеркальные меры после высылки Болгарией двух российских дипломатов оставляет за собой Москва. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространённом 23 марта.

«В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры», — отметила Захарова.

Дипломат призвала официальную Софию прекратить участие в охоте на ведьм, которая вредит самой Болгарии, и вернуться к конструктивной двусторонней повестке в отношениях с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарские власти объявили о задержании шести действующих и бывших сотрудников минобороны и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России. МИД Болгарии 22 марта объявил двух дипломатов РФ персонами нон грата.

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