Севилья, Испания, , 15:03 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Севилья» не заинтересован в приобретении российского полузащитника Александра Головина, выступающего в «Монако». Об этом 23 марта сообщил спортивный директор клуба Рамон Мончи.

По словам Мончи, информация о том, что руководство «Севильи» следит за выступлениями Головина в чемпионате Франции, не соответствует действительности. Ранее об этом сообщало испанское издание AS.

Напомним, в 2018 году Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА за €30 млн. В сезоне 2020/21 он сыграл 16 матчей за клуб, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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