Москва, , 15:02 — REGNUM Знают, что с 10 марта Роскомнадзор замедлил работу соцсети Twitter, 50% жителей России. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Требования Роскомнадзора к соцсети Twitter о запрещённых в России материалов считают скорее справедливыми 77% опрошенных, несправедливыми — 23%.

Если руководство Twitter не примет требования Роскомнадзора и не удалит запрещенную информацию, то соцсеть нужно заблокировать, считают 73%, против такой меры 27%.

Опрос по телефону проведен 18 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть микроблогов Twitter не отреагировала на замедление работы со стороны Роскомнадзора.

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