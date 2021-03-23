Вашингтон, 23 марта, 2021, 15:03 — ИА Регнум. На продажу в США выставлен шестиколесный внедорожник Apocalypse Hellfire, созданный на базе Jeep. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Carscoops Шестиколесный Apocalypse Hellfire на базе Jeep

Стоимость выставленной на продажу модели составляет 199 990 долларов (15 127 140 рублей).

Разработала внедорожник американская компания Apocalypse Manufacturing. При этом не сообщается, какая именно модель Jeep легла в основу шестиколесной модели.

Под капотом Apocalypse Hellfire стоит двигатель Hellcat V8 объемом 6,2 л мощностью 750 «лошадей». А в качестве трансмиссии идёт восьмиступенчатый «автомат». Модель полноприводная.

Экстерьер Apocalypse Hellfire выделяется за счет решетки радиатора со светодиодной полосой, больших 40-дюймовых «зубастых» покрышек, а также лебедки, установленной спереди и сзади.

Ранее глава Stellantis Карлос Таварес заявил, что автомобилестроительная корпорация Stellantis NV (владеющая брендом Jeep) готова отказаться от названия марки Cherokee по требованию индейцев народа чероки.

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