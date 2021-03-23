Брянск, , 15:03 — REGNUM По подозрению в организации деятельности экстремистской организации задержаны три жителя Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемые входили в состав межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанного судебными органами РФ экстремистским и подлежащим ликвидации. По предварительным данным следствия, задержанные с августа 2019 года способствовали деятельности организации: в арендованном помещении проводили собрания, где обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории России, ставили под сомнение легитимность силовых структур и ведомств, вовлекали в объединение новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР.

В жилищах подозреваемых проведены обыски, двое участников организации задержаны, у третьего взято обязательство о явке. За подобные преступления злоумышленники могут лишиться свободы на срок до 10 лет.