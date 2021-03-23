Пекин, , 14:59 — REGNUM Сплочённость, демонстрируемая коллективным Западом в борьбе за своё доминирование, требует сплоченности и его противников, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 марта, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров в ходе визита в Китай заявил, что две страны должны мобилизовать единомышленников для отстаивания принципов международного права и устава Организации Объединённых Наций.

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« Министр Лавров абсолютно прав, констатируя, что в центре мировой политики сейчас стоит борьба за соблюдение принципов Устава ООН. Главный из них — это принцип суверенного равенства государств, и именно на его разрушение работают США и их западные союзники последние тридцать лет. Им, однако, не удалось полностью его разрушить и не удастся: стремление к суверенности естественно, готовность поступиться им — это свидетельство ущербности не только политического, но и культурно-исторического самосознания. Не зря китайцы на недавних переговорах с американцами обострили тему непризнания правомочности претензий США на то, чтобы доминировать именно в области ценностей!