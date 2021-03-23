Москва, , 14:58 — REGNUM В 2021 году Восточный экономический форум (ВЭФ) возобновит свою работу в обычном режиме. Об этом в интервью южнокорейским СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«В этом году возобновится, как мы надеемся, обычная работа Восточного экономического форума, который традиционно проходит в сентябре во Владивостоке», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что российская сторона будет «приглашать своих друзей продолжать активно использовать эту перспективную площадку».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции шестой по счёту Восточный экономический форум, который должен быть проходить на острове Русский во Владивостоке со 2-го по 5-е сентября, был отменён.

Ранее в «Росконгрессе» сообщили, что VI Восточный экономический форум состоится 2−4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.