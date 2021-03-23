Киев, , 15:06 — REGNUM Решение властей Украины о национализации 100% акций компании «Мотор Сич» — это «подлый и бесстыдный фарс». Об этом заявил глава компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао 23 марта в интервью информационному агентству «Украинские новости».

«Режиссёр и актёры [этого фарса] на самом деле являются правительством одного суверенного государства, которое выставляет напоказ верховенство закона, справедливость и цивилизацию, а на деле демонстрирует совершенно обратное поведение», — сказал китайский инвестор.

Ду Тао отметил, что власти Украины утратили человеческий облик, пытаясь понравиться иностранным хозяевам и удовлетворить собственные эгоистичные желания. Заложниками их действия являются тысячи работников «Мотор Сич».

«Это уже пятое незаконное и злонамеренное действие подобного характера за четыре года, пятый арест принадлежащих китайским инвесторам акций… Просто вопиющее, открытое ограбление», — добавил глава Beijing Skyrizon.

Он подчеркнул, что национализация «Мотор Сичи» не решает стратегические задачи, стоящие перед предприятием.

«Где в будущем долгосрочный рынок? Где реальные и срочные заказы? Как модернизировать технологии, как произвести смену поколений продуктов и как обновить производственные оборудования? И как гарантируются рабочие места и благосостояние рабочих?» — перечислил ключевые вопросы Ду Тао.

Напомним, в ходе национализации предприятия «Мотор Сич» пострадали более 3,5 тыс. украинских инвесторов, владевших акциями предприятия ещё со времён его приватизации.

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