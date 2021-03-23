Киев, 23 марта 2021, 15:06 — REGNUM Решение властей Украины о национализации 100% акций компании «Мотор Сич» — это «подлый и бесстыдный фарс». Об этом заявил глава компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао 23 марта в интервью информационному агентству «Украинские новости».
Ду Тао отметил, что власти Украины утратили человеческий облик, пытаясь понравиться иностранным хозяевам и удовлетворить собственные эгоистичные желания. Заложниками их действия являются тысячи работников «Мотор Сич».
Он подчеркнул, что национализация «Мотор Сичи» не решает стратегические задачи, стоящие перед предприятием.
Напомним, в ходе национализации предприятия «Мотор Сич» пострадали более 3,5 тыс. украинских инвесторов, владевших акциями предприятия ещё со времён его приватизации.
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