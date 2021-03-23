Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Руководство Евросоюза будет добиваться того, чтобы власти Грузии и оппозиция нашли компромиссные решения для преодоления политического кризиса. Об этом 23 марта в эфире телеканала «Палитраньюс» заявил депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани.

Он прокомментировал сообщение, что представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон планирует повторно приехать в Грузию, чтобы продолжить координировать переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции.

«Полагаю, что Евросоюз так просто не оставит нас в покое потому, что это, в конце концов, и вопрос его престижа, — заявил Иоселиани. — Убеждён, что обе стороны вынудят прийти к соглашению. Обеим сторонам придётся предпринять компромиссные шаги».

Напомним, Даниэльсон находился в Тбилиси с 12 по 19 марта, но власти Грузии и оппозиция не пришли к соглашению за это время. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: 40% жителей Грузии не поддерживают ни одну из партий – опрос