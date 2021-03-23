Москва, 23 марта 2021, 14:57 — REGNUM Министерство обороны России подтвердило гибель троих пилотов Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области.
«В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что причиной гибели пилотов стала недостаточная высота для раскрытия парашютов, военные получили смертельные травмы при приземлении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на аэродроме Шайковка в самолёте-бомбардировщике Ту-22М на земле сработала катапульта. ЧП произошло во время подготовки к вылету.
Читайте также: Трое военных погибли в результате авиаинцидента под Калугой