Москва, , 14:55 — REGNUM «Гаражная амнистия» позволит оформить право собственности на многочисленные гаражи, заявил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

Всего люди смогут оформить около 1 миллиона гаражей и земельных участков под ними, рассуждает парламентарий.

«В последние годы уже много было амнистий: лесная, дачная, вот теперь, гаражная. Это хорошо, что ошибки и недоработки прошлых лет исправляются. Лучше позже, чем никогда», — констатировал Николаев в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, амнистия будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Законом устанавливается механизм упрощенного оформления прав как на гаражи, так и на земельные участки, на которых они расположены.

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