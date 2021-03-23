Москва, , 14:53 — REGNUM Счетная палата России выявила финансовые нарушения в Роскосмосе на сумму 30 млрд рублей. Об этом заявил глава палата Алексей Кудрин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», — сказал Кудрин. По его словам, причины нарушений разные, в том числе в сфере бухгалтерского учета и нормативов финансирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с Алексеем Кудриным. Собеседники обсудили итоги работы Счетной палаты в 2020 году.

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