Казань, , 15:34 — REGNUM На территории Татарии ночью и утром 24 марта ухудшатся погодные условия, ожидается туман, местами снег, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

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Днем 24 марта температура воздуха составит −1…+3 градуса, ночью — от минус 4 до минус 9 градусов.

25 и 26 марта прогнозируется облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В ночные и утренние часы также возможен туман. Минимальная температура воздуха ночью от — 4 до — 11 градусов, днем — 0…+6 градусов тепла. Гололедица из-за перепадов температур сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году лето в России ожидается в большинстве регионов теплое, а на юге страны оно может быть засушливым. Холодного лета и холодной весны не прогнозируется.

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