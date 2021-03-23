Нарьян-Мар, , 14:51 — REGNUM В Ненецком автономном округе округе привились от COVID-19 7,7% населения. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

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«В целом уровень вакцинации высокий. Но останавливаться нельзя. Чем активнее мы вакцинируемся, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет и защитим себя и своих близких», — написал глава округа.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации НАО, на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 находятся 17 жителей округа. Из них в стационаре получают лечение 7 пациентов, остальные находятся на амбулаторном лечении.