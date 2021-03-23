Пекин, , 14:53 — REGNUM Посол Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон была вызвана 23 марта в МИД КНР, где ей выразили протест по поводу введения Лондоном санкций в отношении Китая за якобы имевшиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом 23 марта сообщается в обнародованном на сайте МИД КНР заявлении.

«Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган 23 марта вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон и выразил ей решительный протест и резкое осуждение правительства КНР в связи с введением Великобританией односторонних санкций против Китая под предлогом так называемого вопроса прав человека в Синьцзяне», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Цинь Ган заявил британскому послу, что решимость правительства КНР защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития страны является непоколебимой.

«Китай даст необходимый и справедливый ответ на ошибочные действия британской стороны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против некоторых китайских высокопоставленных чиновников якобы за нарушения прав человека в Синьцзяне, которые китайские власти неоднократно опровергали.