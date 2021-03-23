Сеул, , 14:51 — REGNUM В Южной Корее растёт спрос на малогабаритные квартиры. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на источник в жилищной сфере.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в стране было продано 317 092 квартир площадью менее 60 кв. м., что на 45,8% больше, чем годом ранее. А число сдаваемых квартир, площадь которых менее 60 кв. м., увеличилось до 239 074, что составляет 46,1% от общего объёма сделок по аренде жилой недвижимости.

Между тем, стоимость малогабаритных квартир также увеличилась. В январе средняя стоимость 3,3 кв. м. для малогабаритных квартир Сеуле выросла на 18,7%, до 35,19 млн вон (~$31 150). С другой стороны, темпы роста квартир площадью более 85 кв. м. составила 12,6%.

Эксперты отмечают, что рост спроса обусловлен увеличением числа домохозяйств, состоящих из одного человека. Известно, что в декабре 2020 года общее число домохозяйств, состоящих из одного человека, превысило отметку 9 млн.