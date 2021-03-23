Лос-Анджелес, США, , 14:48 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Лос-Анджелесе (США) подтвердило, что ни один гражданин Индонезии не пострадал при стрельбе в супермаркете King Soopers в Боулдере, сообщает Sindonews.

В результате перестрелки погибли не менее 10 человек.

«Генеральное консульство Индонезии в Лос-Анджелесе связалось с местными властями и установило связь с индонезийскими гражданами в Колорадо. До сих пор нет информации о гражданах Индонезии, участвовавших в инциденте со стрельбой», — заявили в министерстве иностранных дел Индонезии.

Представитель полицейского управления Боулдера заявил, что подозреваемый в стрельбе был арестован и получил ранения.

Напомним, стрельба началась 23 марта 2021 года около 15:00 по местному времени в супермаркете King Soopers в Боулдере.