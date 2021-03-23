Москва, , 14:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление государственного контроля за производством пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Вводится реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, устанавливается перечень обязательных требований для включения в него, устанавливается процедура проверки соответствия документов, представляемых заявителем для включения в реестр, определяются основания для отказа, а также условия принятия решения о включении в реестр.

Производство таких напитков организациями, не включенным в реестр, запрещено.

Одновременно предлагается снизить допустимый порог максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с существующих 300 тыс. декалитров в год до 100 тыс. декалитров в год, при котором у лиц, осуществляющих деятельность по производству указанной продукции не возникает обязанности по оснащению основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.

Согласно внесенному ранее законопроекту, пошлина за включение в реестр составит 10 тыс. рублей.

По данным парламентариев, из-за махинаций в сфере производства пива в 2019 году регионы не получили около 5 млрд рублей с акцизов.

Читайте ранее в этом сюжете: Производителям пива установят пошлину за включение в реестр