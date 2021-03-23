Москва, , 14:46 — REGNUM Маловероятно, что власти пойдут на предложенные Топливным союзом меры по сдерживанию цен на бензин, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«В частности, предлагаемый отказ от акцизов на топливо подразумевал бы рост бюджетного дефицита, в частности, для регионов, которые получают большую часть поступлений от данных акцизов (66%), и формируют на их основе около 7% своих бюджетов.

Также маловероятно, что будет ликвидирован механизм демпфера, принятый как раз для балансирования экспорта и поставок на внутренний рынок,

В то же время, увеличение доли топлива, обязательной к продаже через биржу, не гарантирует снижения цен — при общем росте мировых цен и спроса биржевые цены также могут интенсивно расти.

Проблему, как представляется, можно было бы смягчить, перестав удерживать заниженный курс национальной валюты.

Тогда экспорт не был бы для нефтепереработчиков столь завышено рентабельным. Но на этот шаг, видимо, МинФин и ЦБ РФ тоже не пойдут», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России до конца 2021 года могут вырасти на 14%, считают в Независимом топливном союзе страны (НТС).

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