Брянск, 23 марта 2021, 14:49 — REGNUM Готовность к пожароопасному периоду 2021 года обсудили в Брянской области. На модернизацию лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета выделено 40,7 млн рублей, сообщает 23 марта пресс-служба правительства региона.
Для лесничеств приобретут четыре малых лесопатрульных комплекса, четыре грузовых автомобиля, пожарную автоцистерну и передвижную ремонтную мастерскую. Аукционы на закупку техники уже проведены, планируется, что оборудование поступит к лесничим к 1 июня. А уже до 1 апреля 77 лесопатрульных автомобилей лесничеств оснастят первичными средствами пожаротушения — на них установят 154 ёмкости для воды и приобретут столько же ранцевых лесных огнетушителей.
С 2019 года в рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» для брянских лесничеств закуплено 42 единицы лесопожарной техники и 139 единиц противопожарного оборудования, в том числе беспилотные летательные аппараты. За счёт субвенций из федерального бюджета приобретены 32 единицы лесопатрульной техники.