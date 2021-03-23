Брянск, , 14:49 — REGNUM Готовность к пожароопасному периоду 2021 года обсудили в Брянской области. На модернизацию лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета выделено 40,7 млн рублей, сообщает 23 марта пресс-служба правительства региона.

Для лесничеств приобретут четыре малых лесопатрульных комплекса, четыре грузовых автомобиля, пожарную автоцистерну и передвижную ремонтную мастерскую. Аукционы на закупку техники уже проведены, планируется, что оборудование поступит к лесничим к 1 июня. А уже до 1 апреля 77 лесопатрульных автомобилей лесничеств оснастят первичными средствами пожаротушения — на них установят 154 ёмкости для воды и приобретут столько же ранцевых лесных огнетушителей.

«Контролируемый пал прошлогодней травы — это то, чем нужно заниматься. Без палов мы сегодня не обойдёмся. Если не будем сжигать траву там, где это нужно делать, то летом будет больше проблем. Но это всё должно быть контролируемо главами, главами поселений, и чтобы эта работа шла. Сегодня закон позволяет это делать только под надзором глав муниципальных образований и инспекторов МЧС», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

С 2019 года в рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» для брянских лесничеств закуплено 42 единицы лесопожарной техники и 139 единиц противопожарного оборудования, в том числе беспилотные летательные аппараты. За счёт субвенций из федерального бюджета приобретены 32 единицы лесопатрульной техники.