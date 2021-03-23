Москва, , 14:44 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву, где просит рассказать о влиянии интервью убийц СМИ на рост таких преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Прошу Вас… сообщить от лица правоохранительного ведомства экспертное мнение: могут ли выступления в СМИ и социальных медиа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности способствовать росту таких преступлений и повышению уровня насилия в обществе?» — задает Горелкин вопрос в запросе, опубликованном в ТГ-канале.

Кроме того, парламентарий интересуется, «будут ли эффективны законодательные ограничения, которые препятствовали бы лицам, осужденным за вышеуказанные преступления, выступать в медиа и получать деньги или иную выгоду от информации о совершенных ими злодеяниях».

Депутат Госдумы допускает, что фильм журналистки Ксении Собчак может стать основой нового формата популярных публикаций в жанре «интервью с монстром», что крайне негативно скажется на криминогенной обстановке в стране.

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