Курск, , 14:43 — REGNUM В Курской области в 2020 году было выявлено 234 нарушения природоохранного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора.

В федеральном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду на учете состоит 1062 объекта из Курской области. В 2020 году специалисты Центрально-Черноземного Управления проверили 24 объекта негативного воздействия на окружающую среду. В 2021 году проверки запланированы на 79 объектах федерального надзора.

В 2020 году было проведено 263 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе девять плановых и 73 внеплановых проверки, 150 рейдов и 31 административное расследование.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 13,5 млн рублей. Общая сумма предъявленного ущерба — более 48 млн рублей, в том числе по водным объектам — 44,100 млн рублей и 4,3 млн рублей — по почвам.

Сотрудники отдела государственного экологического надзора Курской области рассмотрели 268 обращений о возможных нарушениях природоохранного законодательства и направили 43 заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в органы прокуратуры.