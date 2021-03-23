Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Американская модель Кайли Дженнер ответила на критику фанатов в адрес благотворительного сбора средств для визажиста Сэмюэля Рауда, попавшего в аварию. Она 22 марта опубликовала сторис в своем Instagram-аккаунте, где разъяснила как видит всё происходящее.

«О несчастном случае Сэма и о GoFundMe (платформа для сбора денег) его семьи я узнала из поста моего нынешнего визажиста и друга Ариэля. Я немедленно позвонила ему, чтобы узнать, что случилось с Сэмом», — рассказывает предысторию Кайли. «Они (семья Сэмюэля) уже собрали шесть тысяч долларов, поэтому я вложила пять тысяч, чтобы они достигли своей первоначальной цели. И подумала, что опубликую это в своих сторис, чтобы те, кто хочет помочь и сделать пожертвование, имели больше информации», — объяснила модель причину публикации, которая собрала много негативных комментариев.

Ранее пользователи Сети обвинили Кайли Дженнер в жадности из-за того, что она в своём Instagram-аккаунте попросила собрать деньги для Сэмюэля Рауда. Многие подписчики посчитали, что модель могла бы сама оплатить лечение визажиста, так как её состояние оценивается в один миллиард долларов.

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